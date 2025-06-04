В Егорьевске успешно провели открытую операцию на сердце

04 июня 2025, 13:17

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Егорьевской больнице внедряют современные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В медучреждении впервые провели аортокоронарное шунтирование, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Операция на открытом сердце позволяет доставить кровь к миокарду в обход поражённой бляшками артерии. Такое хирургическое вмешательство потребовалось 59-летнему мужчине, который ранее поступил в региональный сосудистый центр Егорьевской больницы. У него было выявлено многососудистое поражение коронарных артерий и поставлен диагноз «стенокардия напряжения».

«Стентирование было признано нецелесообразным из-за высокого риска осложнений. Операция продолжалась четыре часа. В ходе операции мы пришили пациенту три шунта – сосуда, которые обеспечивают кровоснабжение сердечной мышцы в обход участка, поражённого атеросклерозом. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке», – рассказал руководитель сосудистого центра Егорьевской больницы Фуркат Гафуров.