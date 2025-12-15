Молодёжи Подмосковья показали документальный фильм о матери-сапёре из Донецка
Показ документального фильма международного фестиваля «RT.Док: Время наших героев» «Родина/Мать» режиссёра Яны Бех состоялся для молодёжи в Электростали в рамках проекта «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ!». Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
Показ собрал около 600 зрителей из 19 подмосковных округов.
«Мы завершили третий сезон нашего флагманского проекта «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ!» — пять городов, пять сильных и честных фильмов, пять встреч с интересными спикерами. Такие проекты выполняют главную задачу: они помогают молодым людям сформировать собственное, ответственное и осмысленное отношение к реальности, основанное на знании, сопереживании и уважении к подвигу своих современников» — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Она добавила, что мероприятия проекта охватили свыше двух тысяч человек.
Фильм «Родина/Мать» посвящён Екатерине из Донецка, которая воспитывает двоих детей и работает сапёром-кинологом. В центре повествования — выбор между гражданским и материнским долгом.
Перед показом зрители могли ознакомиться с передвижной экспозицией «Защита суверенитета Российского государства. История и современность». А гостем мероприятия стала участница СВО, военкор Лина Корсак — замруководителя Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска. Она побеседовала с ребятами после просмотра картины.