Подарить ощущение волшебства: в Подмосковье проходит акция «Ёлка желаний»

15 декабря 2025, 13:37

оригинал Фото: ДКЦ

В Подмосковье, как и по всей стране, стартовала Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» Цель акции – подарить ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.





Проводят акцию и в Детском научно-клиническом центре им. Л. М. Рошаля. Одним из участников стал депутат Мособлдумы Роман Володин.



«Парламентарий не в первый раз выступает в роли Деда Мороза. Он убеждён, что детские мечты должны сбываться. В этот раз депутат пришёл вручить подарки двум ребятам. Первому ребёнку, 10-летнему Степану, Володин подарил аквариум. Второе письмо с «Ёлки желаний» тоже нашло своего адресата. Юную пациентку недавно выписали из медучреждения. Роман Володин вручил девочке куклу Барби – именно такой был запрос в письме», – рассказали в ДКЦ.

Фото: ДКЦ