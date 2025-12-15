Подарить ощущение волшебства: в Подмосковье проходит акция «Ёлка желаний»
В Подмосковье, как и по всей стране, стартовала Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» Цель акции – подарить ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Проводят акцию и в Детском научно-клиническом центре им. Л. М. Рошаля. Одним из участников стал депутат Мособлдумы Роман Володин.
«Парламентарий не в первый раз выступает в роли Деда Мороза. Он убеждён, что детские мечты должны сбываться. В этот раз депутат пришёл вручить подарки двум ребятам. Первому ребёнку, 10-летнему Степану, Володин подарил аквариум. Второе письмо с «Ёлки желаний» тоже нашло своего адресата. Юную пациентку недавно выписали из медучреждения. Роман Володин вручил девочке куклу Барби – именно такой был запрос в письме», – рассказали в ДКЦ.
Всероссийская акция «Ёлка желаний» проводится ежегодно с 2018-го при поддержке Росмолодёжи. Она проходит в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной». Организатор проекта и акции – Российское движение детей и молодёжи «Движение первых».
Подать заявку могут дети в возрасте от трёх до 17 лет включительно. Это сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья; воспитывающиеся в малообеспеченных семьях; дети из семей участников специальной военной операции.
За всё время существования акции было исполнено 320 000 детских новогодних желаний. Дарителями выступили представители власти, госучреждений, коммерческих организаций и частные лица.