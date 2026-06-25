В Подмосковье перешли на цифровые паспорта готовности к осенне-зимнему периоду

25 июня 2026, 15:19

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Московская область полностью перешла на цифровые паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Они пришли на смену бумажным актам, которые раньше заполняли от руки, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Документ формируется в системе АИС ГЖИ и содержит полную информацию о подготовке дома к зиме.

«Цифровой формат кардинально меняет подход к приёмке многоквартирных домов – вероятность фиктивных подписей исключается. В прошлом году проводили пилотный проект внедрения цифровых паспортов. С этого года к работе по переводу эксплуатационной документации в электронный вид подключены все муниципалитеты. Цель – заменить устаревшие бумажные документы на прозрачную и защищённую цифровую систему», – пояснил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.