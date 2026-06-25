Проверку на наркотики прошли с начала года около 45 тыс. подмосковных подростков
Почти 45 тысяч школьников и студентов Московской области прошли добровольное тестирование на употребление наркотиков с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Проверки проводились в образовательных учреждениях.
«Тестирование позволяет оценить ситуацию с употреблением запрещенных веществ среди молодых жителей Подмосковья, а также своевременно и на ранней стадии выявлять такие случаи», — сказал главврач Московского областного наркологического диспансера, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава региона Виталий Холдин.Тестирование проводят специалисты наркологической службы с помощью экспресс-анализаторов на условиях строгой конфиденциальности.