Молодёжный мытищинский «Атлант» победил дома соперников из Красногорска
«Атлант» обыграл ХК «Красная Машина Юниор» из Красногорска в матче первенства Молодёжной хоккейной лиги на домашней «Арене Мытищи» имени В.И. Шалимова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Обе команды неудачно начали сезон, и встреча могла помочь поправить турнирное положение. Хозяева начали её активнее, и на 12-й минуте Григорий Болбат открыл счёт, удачно сыграв на пятачке у чужих ворот. На последней минуте первого периода Степан Тарасенко точно бросил в створ и удвоил перевес мытищинцев», – отметили в администрации.
Во втором периоде гости сократили разницу в счёте. Судьба матча решилась в заключительной трети. Никита Афанасьев точно бросил в дальний угол и вернул «Атланту» перевес в две шайбы – 3:1.
Следующий матч «Атлант» сыграет дома против ступинского «Капитана» 11 сентября. Начало – в 13 часов.