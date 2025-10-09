Тяжелоатлетки из Подмосковья завоевали 24 медали на первенстве России
Шесть золотых, восемь серебряных и десять бронзовых медалей завоевали представительницы Московской области на первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок 15-18 лет и 19-20 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
По три золотые медали сборной региона принесли Варвара Кузьминова, выступавшая в весовой категории до 76 килограммов, и Софья Врагова в весовой категории до 87 килограммов.
«Была уверена на все 100%. Видимо, слишком уверена, так что чуть не получила нулевой результат в первом упражнении. Было очень страшно перед решающим подходом. От него зависит общий результат. Если бы я не подняла, то закончила бы с нулевым результатом», — рассказала Софья Врагова.По три серебряные медали завоевали Лидия Соколова и Варвара Кременецкая. Две серебряные награды и одну бронзу получила Вероника Навольнева. И по три бронзовые медали выиграли Вероника Моисеева, Наталья Лапина и Елизавета Гисс.