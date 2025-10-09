Тяжелоатлетки из Подмосковья завоевали 24 медали на первенстве России

09 октября 2025, 11:16

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Шесть золотых, восемь серебряных и десять бронзовых медалей завоевали представительницы Московской области на первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок 15-18 лет и 19-20 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





По три золотые медали сборной региона принесли Варвара Кузьминова, выступавшая в весовой категории до 76 килограммов, и Софья Врагова в весовой категории до 87 килограммов.





«Была уверена на все 100%. Видимо, слишком уверена, так что чуть не получила нулевой результат в первом упражнении. Было очень страшно перед решающим подходом. От него зависит общий результат. Если бы я не подняла, то закончила бы с нулевым результатом», — рассказала Софья Врагова.