В Подмосковье в выходные пройдут осенние забеги по пересечённой местности
В городском округе Красногорск 11 и 12 октября проведут забеги по пересечённой местности Hero League Trail. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В рамках бегового события пройдёт несколько стартов. 11 октября состоятся ночные забеги на 1, 3 и 10 км, а также семейные забеги «Семья на спорте» на 1 версту – 1066 м. Испытать свои силы смогут юные любители бега в возрасте от шести лет и их родители.
Во второй соревновательный день 12 октября тоже пройдут семейные старты и классические забеги на 1, 5, 10 и 20 км.
Зарегистрироваться на Hero League Trail можно до 10 октября на сайте.
Стартовый городок будет расположен на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Участники смогут воспользоваться зоной питания, фудтраками, чайной зоной и зоной отдыха. Беговые маршруты проложат по местным лыжным трассам. Любителей бега по пересечённой местности ждут крутые подъёмы и спуски, широкие тропы лыжной трассы, озёра и живописные леса.
Место проведения: город Красногорск, улица Речная, 37 (стадион «Зоркий»).
Забеги Hero League Trail проходят в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».
