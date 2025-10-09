Подмосковные спортсмены взяли на Играх стран СНГ 25 медалей
Представители Подмосковья завоевали 25 медалей на III Играх стран СНГ, которые завершились в Азербайджане. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В активе спортсменов региона в составе сборной России – 17 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые награды. Представители области успешно выступили на соревнованиях по волейболу, бадминтону, каратэ, боксу, дзюдо, баскетболу, фехтованию и спортивной борьбе. Подмосковье на соревнованиях представлял 21 спортсмен в девяти дисциплинах», – отметили в ведомстве.
С подробными результатами игр можно ознакомиться на сайте.
Всего в Азербайджане разыграли 246 комплектов медалей в 23 видах спорта.
В этом году на соревнования приехали делегации 13 стран. Это Турция, Куба, Кувейт, Пакистан, Оман, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и Россия. Российская сборная стала абсолютным лидером в командном зачёте.