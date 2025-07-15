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Молодёжный театр представит в Раменском парке перформанс «Анна Ахматова»

оригинал Фото: молодёжный театр «Первопроходцы»

В Раменском городском парке 18 июля покажут театральный перформанс «Анна Ахматова». Молодёжный центр приглашает на постановку местного театра «Первопроходцы», сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.



Спектакль посвящён жизни и творчеству великой русской поэтессы. Режиссёр – начальник отдела досуговой деятельности «Будущее», руководитель молодёжного театра «Первопроходцы» Дарья Докукина.

«Зрителей ждёт погружение в жизнь и творчество одной из величайших поэтесс XX века через её письма и стихотворения, представленные в ярких театральных формах, танцах и других выразительных средствах. Это уникальная возможность по-новому прикоснуться к наследию Ахматовой в необычном формате», – отметили в администрации.
Фото: молодёжный театр «Первопроходцы»
Представление начнётся в 18:30 на площадке «Лира». Продолжительность спектакля составит 60 минут. Вход на перформанс в Раменском парке будет свободным.
Лора Луганская

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