Музыкальный фестиваль в усадьбе Быково проведут на четырёх площадках

15 июля 2025, 15:55

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

IV Благотворительный музыкальный фестиваль состоится в усадьбе Быково Раменского муниципального округа в субботу, 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





В усадьбе развернут четыре фестивальные площадки, гостей ждёт более 20 выступлений.





«В программе самые разные жанры — от романсов до современного инди-рока и от барочной музыки до джаза и блюза», — говорится в сообщении.