Музыкальный фестиваль в усадьбе Быково проведут на четырёх площадках
IV Благотворительный музыкальный фестиваль состоится в усадьбе Быково Раменского муниципального округа в субботу, 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
В усадьбе развернут четыре фестивальные площадки, гостей ждёт более 20 выступлений.
«В программе самые разные жанры — от романсов до современного инди-рока и от барочной музыки до джаза и блюза», — говорится в сообщении.На фестивале выступят такие музыканты, как гитаристка Елена Богданова, саксофонисты Кирилл Грустнев и Валерий Кондаков, джазовый дуэт Kind of Jazz, группы «Проекция Носорога», «Колыбель для Кошки» и другие.
Кроме того, на фестивале проведут мастер-классы по игре на варгане, историческим танцам и колокольному звону.
Вход на фестиваль в этом году будет свободным. При этом гости смогут поддержать фестиваль и проект по возрождению усадьбы SAVEBYKOVO добровольными пожертвованиями.