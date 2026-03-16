Молодёжную площадь Наро-Фоминска превратят в стильное и комфортное пространство

16 марта 2026, 16:19

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

На Молодёжной площади в Наро-Фоминске идут масштабные работы по реконструкции. Глава округа Роман Шамнэ провёл там выездное совещание, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





К 100-летнему юбилею Наро-Фоминска, который отметят в последние выходные мая, первая часть проекта должна быть уже сдана. Такую задачу поставил Шамнэ.

«Прошлись с подрядчиками по острым углам, обсудили текущие вопросы и сроки. Осмотрели новую чашу фонтана, где сейчас идут монолитные работы. Техническое помещение под ним уже готово. Возводятся конструкции навеса, амфитеатр. Этот проект – победитель Всероссийского конкурса. Задача – создать современный центр притяжения для жителей и гостей города. По контрактам работы должны завершить в ноябре. Но я поставил задачу сдать основную часть ко Дню города в мае, а полностью реконструкцию летом», – уточнил глава городского округа.