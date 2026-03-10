В Подмосковье в этом году благоустроят более 20 парков и лесопарков
Десять парков и 13 лесопарков планируется благоустроить в Московской области в текущем году. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Благоустройство будет проводиться в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия», составленной по наказам избирателей.
«На благоустройство в бюджете заложено 10,9 млрд рублей. Из них три миллиарда предназначаются для парков, а 7,9 млрд — для лесопарков», — сказал Игорь Брынцалов.Он добавил, что работы проводятся комплексно и включают в себя и озеленение, и обустройство пешеходных дорожек, и установку лавочек, урн, детских площадок и площадок воркаута. Чтобы приятно проводить время в зелёных зонах могли люди разных возрастов.
Брынцалов также отметил, что за последние пять лет в Московской области благоустроили 28 лесопарков и 71 парк.
Полный список объектов, где будут проводить работы в текущем году, опубликован на сайте Мособлдумы.