В Подмосковье в этом году благоустроят более 20 парков и лесопарков

10 марта 2026, 16:21

оригинал Фото: медиасток.рф

Десять парков и 13 лесопарков планируется благоустроить в Московской области в текущем году. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Благоустройство будет проводиться в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия», составленной по наказам избирателей.





«На благоустройство в бюджете заложено 10,9 млрд рублей. Из них три миллиарда предназначаются для парков, а 7,9 млрд — для лесопарков», — сказал Игорь Брынцалов.