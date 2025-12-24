«МолоПак» расширит производство упаковки для напитков за два миллиарда рублей

24 декабря 2025, 11:34

оригинал Фото: «МолоПак»

Компания «МолоПак» расширит производство в Чехове, сообщили в пресс-службе Миинвеста Московской области. Производитель выпускает асептические картонные упаковки формата TetraPak для жидких пищевых продуктов длительного срока хранения.





Это будет третья производственная площадка компании в Чехове. Второй производственный комплекс в этом году запустил в Подмосковье президент Владимир Путин.

«В рамках расширения производства «МолоПак» построит в Московской области третий производственный комплекс. Площадь объекта составит 15 000 квадратных метров. Инвестиции в проект оценивают в 2,1 млрд рублей. Запустить комплекс планируется в середине будущего года», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.