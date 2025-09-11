МОНИИАГ приглашает будущих родителей на встречу с врачами 20 сентября

Видео: Министерство здравоохранения Московской области
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского (МОНИИАГ) возобновляет серию встреч для будущих родителей, желающих познакомиться с акушерами-гинекологами и неонатологами одного из старейших медицинских учреждений страны. Следующая встреча пройдет 20 сентября, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
По словам научного сотрудника МОНИИАГ Марии Игнатьевой, в программе появятся интерактивные мастер-классы. Будущие папы смогут проверить свои навыки ухода за малышом и получить ценные призы. Принять участие может любая семья после регистрации. По желанию мамы ее может сопровождать супруг, родственник или подруга. На мероприятии предусмотрена фотосъемка.
Встреча будет проводиться в субботу, 20 сентября, в 12:00. Адрес мероприятия: МОНИИАГ, Москва, ул. Покровка, д. 22А. Проход по указателям.