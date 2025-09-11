В Бронницкой детской школе искусств завершают капитальный ремонт

11 сентября 2025, 17:28

В Пионерском переулке Бронниц продолжается капитальный ремонт детской школы искусств. Работы проводятся в рамках госпрограммы Московской области за счет регионального бюджета, отметили в подмосковном Минстрое.

Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области



Сейчас на объекте завершают пусконаладку инженерного оборудования, уборку помещений и расстановку мебели. Рабочие монтируют эвакуационные выходы и готовят концертный зал для установки стульев.Здание двухэтажное, площадью 762,1 кв. м. Общая готовность по всем видам работ — 99%.Полностью обновили крышу и фасад, заменили окна, двери, инженерные сети и сантехнику, провели внутреннюю отделку. В школу поставили новую мебель и оборудование. Ремонт планируют завершить до конца сентября.