В Бронницкой детской школе искусств завершают капитальный ремонт

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Пионерском переулке Бронниц продолжается капитальный ремонт детской школы искусств. Работы проводятся в рамках госпрограммы Московской области за счет регионального бюджета, отметили в подмосковном Минстрое.



Сейчас на объекте завершают пусконаладку инженерного оборудования, уборку помещений и расстановку мебели. Рабочие монтируют эвакуационные выходы и готовят концертный зал для установки стульев.

Здание двухэтажное, площадью 762,1 кв. м. Общая готовность по всем видам работ — 99%.
Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
Полностью обновили крышу и фасад, заменили окна, двери, инженерные сети и сантехнику, провели внутреннюю отделку. В школу поставили новую мебель и оборудование. Ремонт планируют завершить до конца сентября.
Ирина Паршина

