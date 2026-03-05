МОНИИАГ сделал онлайн‑школу для будущих мам доступной без подписки

05 марта 2026, 17:55

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии изменил формат работы онлайн-школы для беременных. Теперь присоединиться к прямым эфирам с врачами могут все желающие, даже без аккаунтов в социальных сетях, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





