МОНИИАГ сделал онлайн‑школу для будущих мам доступной без подписки
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии изменил формат работы онлайн-школы для беременных. Теперь присоединиться к прямым эфирам с врачами могут все желающие, даже без аккаунтов в социальных сетях, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Занятия проводят акушеры-гинекологи, неонатологи и анестезиологи. Чтобы посмотреть эфир, достаточно перейти по ссылке с официального сайта МОНИИАГ — регистрация и установка дополнительных программ не требуются. На сайте также сохраняются записи прошедших лекций.
Как уточнила врач акушер-гинеколог Яна Андросова, теперь занятия проходят дважды в неделю. Расписание ближайших эфиров доступно на главной странице института.
Расписание ближайших занятий доступно на главной странице официального портала МОНИИАГ.
