В Подмосковье отремонтировали дорожные ограждения на шести трассах
Специалисты Мосавтодора в рамках работ по зимнему содержанию восстановили повреждённые тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения, а также искусственные неровности на шести региональных дорогах в пяти городских округах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Различные виды ограждений устанавливаются для повышения безопасности дорожного движения и снижения риска дорожно-транспортных происшествий.
«Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — отметили в ведомстве.Работы по ремонту ограждений провели на 1-й Железнодорожной улице в Можайске, улице Мира в Мытищах и на улице Карла Маркса в посёлке городского типа Красково городского округа Люберцы.
Кроме того, специалисты восстановили искусственные неровности — элементы, предназначенные для принудительного снижения скорости транспорта. Их устанавливают рядом с социально значимыми объектами и на потенциально опасных участках, например у нерегулируемых перекрёстков. Такие работы выполнили на улице Заводской в Долгопрудном, а также на дорогах в посёлке городского типа Поварово и рядом с селом Алабушево городского округа Солнечногорск.
В Минтрансе Подмосковья добавили, что состояние элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, специалисты проверяют регулярно. При выявлении повреждений проводится оперативный ремонт.