В Подмосковье отремонтировали дорожные ограждения на шести трассах

05 марта 2026, 17:40

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора в рамках работ по зимнему содержанию восстановили повреждённые тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения, а также искусственные неровности на шести региональных дорогах в пяти городских округах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Различные виды ограждений устанавливаются для повышения безопасности дорожного движения и снижения риска дорожно-транспортных происшествий.



«Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — отметили в ведомстве.