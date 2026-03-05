Сумма штрафов за парковку у мусорных баков в Подмосковье превысила 5 млн рублей
Общая сумма штрафов, выписанных в Московской области за мешающую вывозу мусора парковку рядом с контейнерными площадками, составила в феврале текущего года более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Выявить нарушителей помогли сами жители Подмосковья с помощью приложения «Народный инспектор».
«Всего в феврале к административной ответственности за препятствие работе мусоровозов привлекли 567 автовладельцев. Общая сумма наложенных на них штрафов составила 5 185 000 рублей», — говорится в сообщении.Больше всего нарушений за минувший месяц зафиксировали в Ленинском округе — 124. Второе место антирейтинга занял Одинцовский округ со 108 нарушениями. На третьем месте оказался округ Мытищи (65 нарушений), на четвёртом — Котельники (39 нарушений), а замыкает топ-5 Дмитровский округ с 36 нарушениями.