Сумма штрафов за парковку у мусорных баков в Подмосковье превысила 5 млн рублей

05 марта 2026, 15:18

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Общая сумма штрафов, выписанных в Московской области за мешающую вывозу мусора парковку рядом с контейнерными площадками, составила в феврале текущего года более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Выявить нарушителей помогли сами жители Подмосковья с помощью приложения «Народный инспектор».





«Всего в феврале к административной ответственности за препятствие работе мусоровозов привлекли 567 автовладельцев. Общая сумма наложенных на них штрафов составила 5 185 000 рублей», — говорится в сообщении.