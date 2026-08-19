МОНИКИ вошёл в топ-5 медучреждений России по трансплантациям

19 августа 2026, 09:52

оригинал Фото: пресс-служба МОНИКИ

Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) стал одним из пяти лидеров России по числу проведённых трансплантаций. По инициативе «Единой России» трансплантации внесли в программу помощи по ОМС, сообщает пресс-служба партии.





В МОНИКИ пациентам доступны такие операции, как пересадка сердца, печени, почки и роговицы глаза. А с включением трансплантации в ОМС эту жизненно важную помощь стали оказывать значительно чаще.





«Только за первую половину 2026 года в МОНИКИ сделали в два раза больше трансплантаций в сравнении с прошлым годом», — рассказал член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Андрей Голубев.