МОНИКИ вошёл в топ-5 медучреждений России по трансплантациям
Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) стал одним из пяти лидеров России по числу проведённых трансплантаций. По инициативе «Единой России» трансплантации внесли в программу помощи по ОМС, сообщает пресс-служба партии.
В МОНИКИ пациентам доступны такие операции, как пересадка сердца, печени, почки и роговицы глаза. А с включением трансплантации в ОМС эту жизненно важную помощь стали оказывать значительно чаще.
«Только за первую половину 2026 года в МОНИКИ сделали в два раза больше трансплантаций в сравнении с прошлым годом», — рассказал член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Андрей Голубев.В рамках реализации Народной программы «Единой России» медцентр получил финансирование на модернизацию и закупку самого современного оборудования.