Мониторинг в четырёх городах Подмосковья не выявил превышения загрязнения воздуха

18 июня 2026, 19:50

оригинал Фото: пресс-служба Министерства экологии и природопользования МО

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в городских округах Котельники, Реутов, Люберцы и Балашиха проводился весь день. Превышения установленных нормативов не замечено, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.





На стационарных постах наблюдения «Авиаторов-1» и «Красная горка-1» максимально зафиксированная концентрация по диоксиду азота составила 0,3 предельно допустимой максимальной разовой концентрации вредного вещества в атмосферном воздухе (ПДК м. р). Концентрации контролируемых загрязняющих веществ на остальных постах наблюдения не превышали 0,2 ПДК м. р.

«Мобильная лаборатория отбирала пробы воздуха в городе Котельники по адресам 1-й Покровский проезд, д. 5 и микрорайон Белая Дача, д. 8. Воздух также проверяли на границе городских округов Котельники и Люберцы – в микрорайоне Опытное Поле, ЖК «Оранж Парк» и на Октябрьском проспекте у дома 121, к. 2 в Люберцах», – рассказали в министерстве.