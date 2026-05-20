В двух округах Московской области по запросу жителей проверили качество воздуха

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Исследование атмосферного воздуха в Богородском и Жуковском округах провели в мобильных лабораториях Мособлэкомониторинга по запросу местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.



В Жуковском дачники жаловались на странные запахи, а в Богородском люди просили проверить, не проводит ли по ночам выбросы местное предприятие по производству стройматериалов.

«Мобильные лаборатории работали на территории жуковских СНТ «Глушица» и «Фобос», а также в ночное время — в городе Старая Купавна и СНТ «Бабкина дача», — рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Проверки проводились по 32 загрязняющим веществам. Ни по одной из позиции концентрация не превысила 0,2 ПДКм.р.
Лев Каштанов

