В двух округах Московской области по запросу жителей проверили качество воздуха
Исследование атмосферного воздуха в Богородском и Жуковском округах провели в мобильных лабораториях Мособлэкомониторинга по запросу местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В Жуковском дачники жаловались на странные запахи, а в Богородском люди просили проверить, не проводит ли по ночам выбросы местное предприятие по производству стройматериалов.
«Мобильные лаборатории работали на территории жуковских СНТ «Глушица» и «Фобос», а также в ночное время — в городе Старая Купавна и СНТ «Бабкина дача», — рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.Проверки проводились по 32 загрязняющим веществам. Ни по одной из позиции концентрация не превысила 0,2 ПДКм.р.