За месяц в Подмосковье очистили от надписей и рисунков более 350 фасадов

09 июля 2026, 16:33

Свыше 350 фасадов многоквартирных домов очистили от вандальных граффити и незаконной рекламы коммунальщики Московской области за июнь. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





За состояние фасадов отвечают управляющие компании. Они должны отмывать или закрашивать испорченные поверхности.





«Наибольший объём работ провели в трёх округах: Богородском, Люберцах и Фрязине», — говорится в сообщении.