За месяц в Подмосковье очистили от надписей и рисунков более 350 фасадов
Свыше 350 фасадов многоквартирных домов очистили от вандальных граффити и незаконной рекламы коммунальщики Московской области за июнь. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
За состояние фасадов отвечают управляющие компании. Они должны отмывать или закрашивать испорченные поверхности.
«Наибольший объём работ провели в трёх округах: Богородском, Люберцах и Фрязине», — говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что несанкционированное нанесение рисунков и надписей на стены домов расценивается как хулиганство и влечёт за собой административную ответственность.
Ранее сообщалось, что на сетях канализации в Подмосковье за неделю устранили более 200 засоров.