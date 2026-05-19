Монолитные работы на строительстве детсада в ЖК «Богдановский Лес» готовы на 80%

19 мая 2026, 09:41

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Богдановский Лес» на территории Ленинского городского округа. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.





Здание будет трёхэтажным, его общая площадь составит более четырёх тысяч квадратных метров.





«Сейчас каркас готов на уровне двух этажей, монолитные работы завершены на 80%, залито около 1900 кубометров бетона. На площадке заняты более 20 человек, задействован автомобильный кран», — говорится в сообщении.