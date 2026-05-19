Монолитные работы на строительстве детсада в ЖК «Богдановский Лес» готовы на 80%
Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Богдановский Лес» на территории Ленинского городского округа. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.
Здание будет трёхэтажным, его общая площадь составит более четырёх тысяч квадратных метров.
«Сейчас каркас готов на уровне двух этажей, монолитные работы завершены на 80%, залито около 1900 кубометров бетона. На площадке заняты более 20 человек, задействован автомобильный кран», — говорится в сообщении.Завершить возведение каркаса планируют в течение ближайших полутора месяцев. Потом рабочие начнут класть стены и перегородки, а также обустраивать крышу.
Строительство ведётся за счёт девелопера в рамках договора о комплексном развитии территории.