Школьников Дмитрова предупредили о вербовщиках в соцсетях

19 мая 2026, 09:28

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Встречу со школьниками Дмитрова провела в рамках акции «Твоя безопасность» глава местного отдела по делам несовершеннолетних подполковник полиции Ксения Герасимова. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Темой встречи стала борьба с распространением экстремистской идеологии и с вовлечением подростков в наркоиндустрию.





«Ксения Герасимова рассказала собравшимся, как вербовщики через соцсети вовлекают несовершеннолетних в экстремистские движения или — под предлогом быстрого и лёгкого заработка — в распространение наркотиков. Кроме того, она предупредила о губительном воздействии запрещённых веществ на организм», — говорится в сообщении.