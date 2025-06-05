Монтаж участка теплосети в Климовске завершат до конца месяца
Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Масштабная работа по модернизации системы теплоснабжения проводится в подольском микрорайоне Климовск. Ход работ проверил глава городского округа Григорий Артамонов совместно с ветераном СВО, победителем предварительного голосования партии «Единая Россия» Иваном Мамоновым. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Все мероприятия направлены на повышение качества жизни, энергоэффективности и надёжности городской инфраструктуры», — отметил Григорий Артамонов.Работы по одному из самых важных участков теплосети Климовска, протяжённость которого составляет около километра, завершат до конца текущего месяца. Этот участок проходит от котельной, расположенной на улице Заводская, вдоль улиц Западная, Южный Посёлок, Симферопольская, Революции, 8 Марта, Театральная и проспекта 50 лет Октября. После завершения монтажа труб рабочие приступят к благоустройству территории.
Ведётся также обновление инфраструктуры многоквартирных домов. Глава округа осмотрел дома №3 и №5 по Симферопольской улице и дома №17 и №19 по Заводской. В большинстве зданий работы уже закончены или близятся к завершению.