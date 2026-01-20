Морозы повышают риск пожаров: жителям Подмосковья напомнили правила безопасности
В период сильных морозов в жилом секторе Домодедова, как и по всему Подмосковью, возросло число пожаров. Сотрудники Мособлпожспаса усилили профилактическую работу и напомнили жителями микрорайона Северный правила безопасного использования отопительных и электрических приборов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом для встречи стал пожар, произошедший в ночь на 13 января в доме по улице Новомосковской. Он унёс жизнь человека. Следователи установят точную причину ЧП. Как подчеркнули специалисты, именно в морозы резко возрастает нагрузка на электросети и отопительные системы, а значит, растут риски.
«Сотрудники надзорной деятельности разъяснили жителям, что в первую очередь нужно обратить внимание на состояние печного отопления и дымоходов, соблюдение режима топки, а также отказаться от самодельных обогревательных приборов. Кроме того, важно не перегружать электросеть, равномерно распределять нагрузку и использовать только исправные, сертифицированные устройства», – сказали в ведомстве.
Отдельный акцент сделали на установке автономных пожарных извещателей. Этот простой прибор может вовремя предупредить об опасности и дать человеку среагировать на начальной стадии возгорания, особенно ночью.
Представители ведомства подчеркнули, что ни один дом не застрахован от чрезвычайных ситуаций, и только внимательное отношение к безопасности поможет сохранить жизни.
Синоптики прогнозируют очередную волну похолодания, поэтому жителям следует быть бдительными, соблюдать правила эксплуатации отопительных и электрических приборов, не пренебрегать средствами пожарной защиты.