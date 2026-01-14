В Волоколамске при тушении пожара в многоквартирном доме спасли 11 человек

14 января 2026, 12:25

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме и эвакуировали 11 человек, в том числе грудного ребёнка. Инцидент произошёл в Волоколамске, сообщили в пресс-службе ведомства.





В единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступила информация о том, что в подъезде на первом этаже одного из домов загорелось подлестничное пространство. На место происшествия немедленно отправили три пожарных автоцистерны и автолестницу.

«Прибыв на место вызова, пожарные обнаружили, что все этажи пятиэтажного здания заволокло густым и едким дымом. Для ликвидации огня и спасения людей они создали два звена газодымозащитной службы. С верхних этажей полностью задымлённого подъезда огнеборцы вывели девять человек, используя спасательные устройства, подключённые к дыхательным аппаратам со сжатым воздухом. Кроме того, с третьего этажа с помощью автолестницы эвакуировали мужчину с младенцем», – рассказал заместитель начальника 208-й пожарно-спасательной части Сергей Иванов.