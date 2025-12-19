Морщины, отёки и пятна: нарколог Холдин рассказал о «лице курильщика»
Курение негативно сказывается не только на состоянии внутренних органов, но и на внешности. Комплекс характерных проявлений, связанных с употреблением никотина, называют «лицом курильщика». Об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
Эксперт отметил, что сигареты повреждают молекулы эластина и коллагена, а также препятствуют поступлению кислорода в ткани. Это определят изменения во внешнем виде.
«Основные проявления «лица курильщика» — это не по возрасту глубокие морщины, особенное выраженные вокруг глаз и губ, серый или желтовато-тусклый оттенок цвета лица, потеря естественного блеска, снижения тургора и эластичности кожи и повышенная сухость», — сказал Холдин.Дополнительными симптомами является отёчность лица, появление сосудистых звёздочек и пигментных пятен.
Врач также рассказал, что никотин вредит коже не только изнутри, но и снаружи: во время курения на лицо оседает плёнка из частиц дыма, которая действует как ультрафиолет и провоцирует фотостарение кожи даже при отсутствии солнечных лучей.