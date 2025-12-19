Морщины, отёки и пятна: нарколог Холдин рассказал о «лице курильщика»

19 декабря 2025, 12:41

оригинал Фото: медиасток.рф

Курение негативно сказывается не только на состоянии внутренних органов, но и на внешности. Комплекс характерных проявлений, связанных с употреблением никотина, называют «лицом курильщика». Об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





Эксперт отметил, что сигареты повреждают молекулы эластина и коллагена, а также препятствуют поступлению кислорода в ткани. Это определят изменения во внешнем виде.





«Основные проявления «лица курильщика» — это не по возрасту глубокие морщины, особенное выраженные вокруг глаз и губ, серый или желтовато-тусклый оттенок цвета лица, потеря естественного блеска, снижения тургора и эластичности кожи и повышенная сухость», — сказал Холдин.