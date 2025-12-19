В новом здании НИКИ детства устроили праздник для маленьких пациентов

19 декабря 2025, 09:51

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Консультативно-диагностическом центре №2 НИКИ детства провели новогодний праздник для детей и родителей. Мероприятие стало первым в новом помещении центра в Мытищах по адресу: улица Индустриальная, дом 3, корпус 2. Ранее КДЦ №2 работал на улице Воровского, дом 2. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.





Праздник «Новый год в новом доме!» объединил маленьких пациентов и их семьи. Для гостей подготовили программу с интерактивами, танцевальными флешмобами и играми.



Одной из самых популярных площадок стала мастерская аквагрима. Здесь ребята смогли стать новогодними персонажами — оленятами и снежинками.



«В этот волшебный предновогодний день особенно важно напомнить нашим маленьким пациентам и их семьям, что они не одни — рядом есть люди, которые искренне желают им добра, здоровья и радости. Пусть Новый год принесёт каждому из них свет и тепло!». — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

«Новый год — время чудес, и впервые мы отмечаем его в новых стенах НИКИ детства. От всей души поздравляю наших маленьких пациентов и их родителей с этим праздником! Пусть в новом году рядом всегда будут забота, поддержка и настоящие волшебные моменты!», — добавила заведующая консультативным отделением КДЦ №2 Дарья Коледова.