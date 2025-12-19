Новый фельдшерско-акушерский пункт откроют в подмосковном Клину

19 декабря 2025, 10:29

В деревне Мисирёво городского округа Клин завершают строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Сейчас специалисты проводят пусконаладку слаботочных систем, заканчивают монтаж ограждения и благоустройство территории. Об этом сообщили в Минстрое Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

Работы ведут по госпрограмме Московской области за счёт средств регионального бюджета.Модульный ФАП площадью 200 м² рассчитан на 36 посещений в смену. Строители завершили все отделочные работы, подключили освещение и электроснабжение, установили медицинское и сантехническое оборудование. Также на объекте настраивают систему водоснабжения и слаботочные сети.В здании разместили кабинеты фельдшера, смотровую, процедурную и стерилизационную, прививочный кабинет для взрослых и детей, двухместную палату для более длительного пребывания пациентов и помещения для персонала. В ФАПе установили современное медицинское оборудование.После открытия пункт будет обслуживать более 800 жителей деревень Мисирёво, Елино, Никитское и Фроловское. В дачный сезон медицинскую помощь здесь смогут получать около 3000 жителей.Все работы планируют завершить до конца 2025 года.