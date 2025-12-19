Воробьёв показал Мутко работу подмосковного Центра содействия строительству

19 декабря 2025, 09:52

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв продемонстрировал гендиректору ПАО ДОМ.РФ Виталию Мутко, как работает подмосковный Центр содействия строительству (ЦСС). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





ЦСС открыли в 2017 году, он помогает реализовывать строительные проекты и снимать административные барьеры в этой сфере. Инвестору не нужно самостоятельно посещать различные ведомства для оформления разрешений: в ЦСС ему предоставляют проектного менеджера, который сопровождает строительство на всех этапах. Благодаря этому срок, необходимый для согласования, сократился с трёх лет до шести месяцев.



Андрей Воробьёв показал гостю, как организована работа, а также как здесь используется искусственный интеллект.





«Задача, которая стоит переда нами сегодня, — это максимально перевести всё в «цифру» и заключить соглашение с ДОМ.РФ, чтобы в строительстве и жилья, и коммерческой недвижимости, мы могли работать в оцифрованном режиме. Такой подход поможет инвестору быстрее выходит на производство», — сказал Андрей Воробьёв.

Тут подпись документа

«Центр содействия строительству является эффективным инструментом для развития малого и среднего бизнеса в Московской области. Благодаря государственному контролю, помощи в преодолении барьеров и работы на единой цифровой платформе строительство выходит на новый уровень. Это позволяет решать вопросы оперативно и с минимальными издержками», — отметил Виталий Мутко.