Мосавтодор очистил от граффити и рекламы 12 дорог в 9 округах
Специалисты Мосавтодора в рамках летнего содержания дорог ликвидировали граффити и несанкционированную рекламу на элементах инфраструктуры 12 региональных дорог в 9 округах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Вандальные надписи исчезли с остановочных павильонов на улице Первомайской в Ивантеевке, на улице Стрелецкой в Кашире и на улице Вертолётной в микрорайоне Зенино в Люберцах. Незаконную рекламу убрали с остановок возле садового товарищества Форум в Талдомском округе, на Осташковском шоссе в деревне Пирогово городского округа Мытищи и на улице Карла Маркса в посёлке городского типа Красково.
Также дорожники привели в нормативное состояние дорожные знаки, очистив их от граффити и рекламы. Работы прошли на улицах Московской и Полевой и на проспекте Мира во Фрязине, на улице Центральной в микрорайоне Кучино в Балашихе, на улице Железнодорожной в Красногорске и на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде.
