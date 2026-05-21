В Подмосковье выявили более 410 случаев парковки на газонах
Жители Подмосковья с помощью мобильного приложения «Народный инспектор» зафиксировали свыше 410 случаев парковки автомобилей на территориях с зелёными насаждениями, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Через сервис «Народный инспектор» пользователи также могут пожаловаться на автомобили, которые мешают вывозу твёрдых коммунальных отходов с контейнерных площадок, стоят на детских игровых площадках или участвуют в незаконном сбросе мусора.
Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что приложение помогает быстро фиксировать нарушения и привлекать владельцев автомобилей к ответственности за парковку на газонах, возле контейнерных площадок и на территориях детских игровых площадок.
Чтобы отправить обращение через портал «Добродел», жителям необходимо записать видео с моментом нарушения и государственным номером автомобиля.
