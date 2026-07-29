Подмосковные хирурги прооперировали девочку после падения с самоката

29 июля 2026, 15:47

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Травматологи Московского областного центр охраны материнства и детства помогли девочке со сложным переломом бедра после падения с самоката. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Юную пациентку доставила в стационар бригада скорой помощи. Для неё катание вдвоём на одном электросамокате закончилось падением и переломом правой бедренной кости в средней трети со смещением.

«Бедренная кость – самая мощная в скелете человека, на сжатие она выдерживает нагрузку до 300 килограммов. Однако при боковом ударе в момент падения её средняя часть ломается, как сухая ветка. Такие переломы в 20% случаев грозят замедленным сращением. Костная мозоль формируется месяцами, а иногда и годами. У каждого пятого пациента хроническая боль остаётся на всю жизнь», – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии МОЦОМД Александр Фёдоров.

«Мы провели современную малоинвазивную операцию. Через два небольших разреза ввели в костномозговой канал титановый стержень, который зафиксировали поперечными винтами. Он работает как внутренняя шина, удерживая отломки в анатомически правильном положении и позволяя кости срастаться по стержню», – пояснил травматолог-ортопед Хомедто Омер.