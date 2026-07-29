Подмосковные хирурги прооперировали девочку после падения с самоката
Травматологи Московского областного центр охраны материнства и детства помогли девочке со сложным переломом бедра после падения с самоката. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Юную пациентку доставила в стационар бригада скорой помощи. Для неё катание вдвоём на одном электросамокате закончилось падением и переломом правой бедренной кости в средней трети со смещением.
«Бедренная кость – самая мощная в скелете человека, на сжатие она выдерживает нагрузку до 300 килограммов. Однако при боковом ударе в момент падения её средняя часть ломается, как сухая ветка. Такие переломы в 20% случаев грозят замедленным сращением. Костная мозоль формируется месяцами, а иногда и годами. У каждого пятого пациента хроническая боль остаётся на всю жизнь», – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии МОЦОМД Александр Фёдоров.Если бы перелом оказался на несколько сантиметров выше, то задел бы шейку бедра – зону с плохим кровообращением. 60% таких случаев оборачивается заменой сустава и пожизненным ограничением подвижности.
«Мы провели современную малоинвазивную операцию. Через два небольших разреза ввели в костномозговой канал титановый стержень, который зафиксировали поперечными винтами. Он работает как внутренняя шина, удерживая отломки в анатомически правильном положении и позволяя кости срастаться по стержню», – пояснил травматолог-ортопед Хомедто Омер.Уже на пятые сутки после успешной операции девочку выписали под наблюдение врача-травматолога по месту жительства.
В региональном Минздраве ещё раз напомнили, что катание на самокате требует строгого соблюдения правил безопасности. Необходимо использовать защитную экипировку, соблюдать скоростной режим, проверять исправность техники и ни в коем случае не кататься вдвоём.