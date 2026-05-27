Подмосковье стало лидером России по производству тепличных овощей

27 мая 2026, 15:13

Московская область занимает первое место в стране по производству овощей в теплицах. Развитию этого агропроизводства помогают меры поддержки, запущенные в рамках реализации Народной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





Всего для сельхозпроизводителей действуют около 40 видов государственной поддержки — различных субсидий и грантов, рассказал председатель подмосковного совета проекта «Единой России» «Российское село» Роман Мартьянов.





«Одна из самых эффективных мер поддержки — субсидия на производство тепличных овощей с досвечиванием. Расчёт субсидии привязан к фактическому объёму продукции за январь-февраль. Эта мера стимулирует ранний урожай и выравнивает сезонность», — отметил Роман Мартьянов.