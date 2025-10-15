В Раменском детском саду провели урок ко Дню белой трости
Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями МКУ «Рамавтодор» провели в детском саду «Андрюшка» образовательное мероприятие, приуроченное к Дню белой трости, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
Педагоги рассказали детям о незрячих и слабовидящих людях, объяснили, с какими трудностями они сталкиваются на улицах города, и подчеркнули роль белой трости как «глаз» человека с нарушениями зрения.
Инспекторы ГИБДД напомнили воспитанникам правила дорожного движения, акцентировали внимание на использовании световозвращающих элементов в темное время суток и рассказали, как помогать людям с проблемами зрения при переходе улиц.
В завершение мероприятия все дети получили световозвращающие браслеты, а организаторы еще раз подчеркнули важность поддержки и терпения по отношению к людям с нарушениями зрения.
Читайте также: