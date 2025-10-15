В Раменском детском саду провели урок ко Дню белой трости

15 октября 2025, 17:10

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями МКУ «Рамавтодор» провели в детском саду «Андрюшка» образовательное мероприятие, приуроченное к Дню белой трости, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.