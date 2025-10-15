В Ступине для борьбы со снегом и льдом на дорогах подготовили 65 спецмашин

15 октября 2025, 15:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

65 единиц специальной техники подготовили в городском округе Ступино для зимнего ухода за муниципальными дорогами. Об этом доложил на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств, ведомств и муниципалитетов глава округа Сергей Мужальских.





Он отметил, что протяжённость автодорог местного значения в Ступине составляет 1112 километров. За их содержание отвечают «Ступинское ДРСУ» и «БлагоДор».





«Для зимней уборки дорог планируется задействовать 65 единиц техники, в том числе 40 тракторов МТЗ, девять комбинированных дорожных машин и три автогрейдера. В период обильных снегопадов к уборке можно будет привлечь машины субподрядчиков», — сказал Сергей Мужальских.