В Ступине для борьбы со снегом и льдом на дорогах подготовили 65 спецмашин
65 единиц специальной техники подготовили в городском округе Ступино для зимнего ухода за муниципальными дорогами. Об этом доложил на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств, ведомств и муниципалитетов глава округа Сергей Мужальских.
Он отметил, что протяжённость автодорог местного значения в Ступине составляет 1112 километров. За их содержание отвечают «Ступинское ДРСУ» и «БлагоДор».
«Для зимней уборки дорог планируется задействовать 65 единиц техники, в том числе 40 тракторов МТЗ, девять комбинированных дорожных машин и три автогрейдера. В период обильных снегопадов к уборке можно будет привлечь машины субподрядчиков», — сказал Сергей Мужальских.Он также сообщил, что в округе заготовили 14 тысяч тонн противогололёдных материалов и определили пять мест для складирования снега.