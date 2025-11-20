В Подмосковье досрочно открыли обновлённый участок трассы М-3 «Украина»

20 ноября 2025, 17:50

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области завершена реконструкция участка трассы М-3 «Украина» с 65-го по 86-й километры. Торжественное открытие обновлённого участка прошло на XIX Международном форуме «Транспорт России» в столичном Гостином дворе.