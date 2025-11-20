В Подмосковье досрочно открыли обновлённый участок трассы М-3 «Украина»
В Московской области завершена реконструкция участка трассы М-3 «Украина» с 65-го по 86-й километры. Торжественное открытие обновлённого участка прошло на XIX Международном форуме «Транспорт России» в столичном Гостином дворе.
В церемонии участвовали премьер Михаил Мишустин, вице-премьеры правительства Марат Хуснуллин и Виталий Савельев, министр транспорта России Андрей Никитин, председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
Объект ввели в эксплуатацию досрочно. Работы вели ускоренными темпами, в две смены. В пиковый период на объекте были задействованы более 1000 рабочих и 250 единиц техники.
Протяжённость обновлённого участка – 21 километр. В ходе реконструкции проезжую часть расширили с четырёх до шести полос, построили боковые проезды для разделения потоков движения местного и транзитного транспорта. Это значительно увеличило пропускную способность магистрали.
На участке уложили 513 000 тонн асфальтобетона. Для безопасности смонтировали 91 километр барьерного ограждения. А для движения в темноте установили свыше 780 опор наружного освещения.
Особое внимание уделили безопасной организации движения. Для этого построили четыре новые транспортные развязки, ликвидировав пересечения автомобильного трафика на одном уровне и исключив светофорное регулирование.
Помимо этого, на участке построили и реконструировали пять мостов через реки Киясовка, Берёзовка, Ильма, Нара и Истья. Чтобы местные жители могли безопасно переходить трассу, возвели пять надземных пешеходных переходов.
Введённый объект повысил эксплуатационные характеристики скоростной трассы, безопасность дорожного движения и транспортную доступность жителей Москвы, Наро-Фоминска и большой агломерации прилегающих к трассе населённых пунктов Подмосковья. Он входит в состав масштабного инфраструктурного проекта реконструкции скоростной магистрали с 65-го по 124-й километры от Бекасова до Малоярославца.
По завершении всех этапов реконструкции добираться из Москвы до Калуги и Брянска станет быстрее и комфортнее. Кроме того, это даст импульс развитию крупнейших индустриальных парков Калужской и Московской областей – «Ворсино», «Елагино» и «Котово».
