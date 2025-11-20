В Подмосковье открыли движение по путепроводу, соединяющему трассы М-8 и А-107
Движение по путепроводу, который соединяет федеральные трассы М-8 «Холмогоры» и А-107 «Московское малое кольцо», открыли в Пушкинском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
Замену старого путепровода на новый начали в 2024 году. С этого момента проезд там ограничили.
«Длина путепровода с двумя полосами движения в каждом направлении составляет 90 метров, а общая протяжённость построенных к нему подходов — свыше 100 метров», — говорится в сообщении.Потребность в обновлении путепровода возникла из-за реконструкции участка трассы М-8. Старый автомост не подходил под новые габариты шоссе, поэтому его разобрали и построили новый.