В Подмосковье открыли движение по путепроводу, соединяющему трассы М-8 и А-107

20 ноября 2025, 12:50

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Движение по путепроводу, который соединяет федеральные трассы М-8 «Холмогоры» и А-107 «Московское малое кольцо», открыли в Пушкинском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».





Замену старого путепровода на новый начали в 2024 году. С этого момента проезд там ограничили.





«Длина путепровода с двумя полосами движения в каждом направлении составляет 90 метров, а общая протяжённость построенных к нему подходов — свыше 100 метров», — говорится в сообщении.