Расписание на Рижском и Курском направлениях МЖД изменится 22-24 ноября
График движения некоторых пригородных электричек, курсирующих на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях, изменится с 22 по 24 ноября в связи с работами на участке между станциями Москва-Рижская и Подмосковная. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
Работы начнутся в 0:20 22 октября и завершатся в 03:20 24 ноября.
«В этот период у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, длина маршрута и количество остановок. Некоторые поезда отменят», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять актуальное расписание. Это можно сделать на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖЛ или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».