Расписание на Рижском и Курском направлениях МЖД изменится 22-24 ноября

20 ноября 2025, 11:58

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых пригородных электричек, курсирующих на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях, изменится с 22 по 24 ноября в связи с работами на участке между станциями Москва-Рижская и Подмосковная. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Работы начнутся в 0:20 22 октября и завершатся в 03:20 24 ноября.





«В этот период у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, длина маршрута и количество остановок. Некоторые поезда отменят», — говорится в сообщении.