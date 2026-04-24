Мощи святителя Филарета встретили в Коломне торжественным богослужением
Частицу мощей митрополита Московского и Коломенского святителя Филарета привезли в Коломну 23 апреля. В честь этого события в Тихвинском храме провели праздничное богослужение, сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Марина Анисимова.
Святитель Филарет считается духовным покровителем Коломны.
«Служба началась сразу после внесения святыни в храм. Богослужение провели митрополит Климент и митрополит Павел. Совместная молитва духовенства и десятков прихожан стала главным событием дня», — говорится в сообщении.Святыню в город привезли в рамках православной выставки-форума «Радость слова».
Поклониться мощам жители и гости города могли 23 апреля до 19:00, а 24 апреля — до 16:30. При прощании со святыней также провели молебен.