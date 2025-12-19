«Мособлэнерго» представило подмосковный опыт применения ИИ на площадке Госдумы

19 декабря 2025, 16:31

оригинал Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

Представители компании «Мособлэнерго» приняли участие в заседании Экспертного совета по энергетике в Государственной Думе РФ. Участники обсудили развитие импортозамещения и внедрение инноваций в отрасли. Об этом сообщили в Минэнерго Московской области.