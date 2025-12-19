«Мособлэнерго» представило подмосковный опыт применения ИИ на площадке Госдумы
Представители компании «Мособлэнерго» приняли участие в заседании Экспертного совета по энергетике в Государственной Думе РФ. Участники обсудили развитие импортозамещения и внедрение инноваций в отрасли. Об этом сообщили в Минэнерго Московской области.
На заседании провели круглый стол на тему «Современные вызовы по управлению энергоактивами с применением ИИ в настоящем и будущем». Эксперты рассмотрели, как искусственный интеллект уже сегодня помогает управлять производственными процессами в энергетике и бизнесе.
В обсуждении участвовали представители Правительства РФ, Управления Президента по развитию ИКТ и инфраструктуры связи, Минцифры России, крупнейших электросетевых и топливно-энергетических компаний, банковского и транспортного секторов, а еще — ведущих вузов страны, включая НИУ «МЭИ». От «Мособлэнерго» в работе приняли участие советник гендиректора Екатерина Семенова и директор департамента информационных технологий и цифрового развития Алексей Полушин.
Компания представила практический опыт применения искусственного интеллекта. Специалисты используют ИИ в закупочной деятельности — для проверки технических заданий, банковских и независимых гарантий, анализа заявок на поставку, договоров и отгрузок. Технологии также применяют в строительстве и при подборе персонала с помощью анализа данных.
Отдельное внимание «Мособлэнерго» уделяет формированию единой информационной модели электросетевого хозяйства. Компания собирает и постоянно обновляет подробные данные о техническом состоянии каждого энергообъекта. В дальнейшем эту информацию планируют обрабатывать с помощью ИИ — для аналитики, оценки техсостояния и выявления причин нарушений. Такой подход позволит точнее планировать ремонты.
Среди перспективных направлений участники отметили создание доверенных отраслевых моделей ИИ на базе ведущих вузов страны. Это даст возможность безопасно работать с данными электросетевого хозяйства.
На круглом столе обсудили развитие новых технологий и сервисов для повышения эффективности энергоёмких отраслей. Эксперты подчеркнули важность взаимодействия государства, науки и бизнеса, рассмотрели успешные примеры применения ИИ в ТЭК и затронули вопросы технологической независимости, кибербезопасности и энергоснабжения центров обработки данных.
