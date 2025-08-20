В Подмосковье аграрии выкупили из аренды около 730 га сельхозземли
Более 728,3 га земли сельскохозяйственного назначения выкупили из льготной аренды аграрии Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
Право на выкуп распространяется на государственные земли, которые сельхозпроизводители получают в аренду без торгов.
«Выкупить полученную по этой льготной программе землю можно при условии, что с начала аренды прошло не менее трёх лет и что все эти годы земля использовалась по назначению. С начала 2025 года правом выкупить землю воспользовались девять арендаторов», — отметил глава Минимущества Московской области Тихон Фирсов.Он добавил, что в собственность аграриев перешли тринадцать земельных участков, расположенных в семи подмосковных округах: Дмитровском, Истре, Павлово-Посадском, Серебряных Прудах, Волоколамске, Чехове и Орехово-Зуевском. Общая сумма выкупа превысила 34 млн рублей.