В Подмосковье аграрии выкупили из аренды около 730 га сельхозземли

20 августа 2025, 12:01

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Более 728,3 га земли сельскохозяйственного назначения выкупили из льготной аренды аграрии Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.





Право на выкуп распространяется на государственные земли, которые сельхозпроизводители получают в аренду без торгов.





«Выкупить полученную по этой льготной программе землю можно при условии, что с начала аренды прошло не менее трёх лет и что все эти годы земля использовалась по назначению. С начала 2025 года правом выкупить землю воспользовались девять арендаторов», — отметил глава Минимущества Московской области Тихон Фирсов.