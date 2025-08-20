В Долгопрудном завершают ремонт школы №7

20 августа 2025, 12:13

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание Долгопрудненской школы №7, расположенное по адресу: Лихачёвское шоссе, дом №27, капитально ремонтируют. В настоящее время работы близятся к завершению. О них рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.





В работах заняты 94 человека, используется четыре единицы спецтехники.



