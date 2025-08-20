В Долгопрудном завершают ремонт школы №7
Здание Долгопрудненской школы №7, расположенное по адресу: Лихачёвское шоссе, дом №27, капитально ремонтируют. В настоящее время работы близятся к завершению. О них рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
В работах заняты 94 человека, используется четыре единицы спецтехники.
Капитальный ремонт проводится в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».«Сейчас на первом этаже продолжается отделка помещений, а на втором и третьем этажах расставляют мебелью В здании ведутся также электромонтажные и пусконаладочные работы. Кроме того, завершается обновление фасада и благоустройство пришкольной территории», — говорится в сообщении.
Обновлённая школа должна открыться 1 сентября.