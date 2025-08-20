В Московской области запустили кампанию по вакцинации детей от гриппа
В Подмосковье стартовала кампания по вакцинации детей против гриппа. Об этом объявил зампред правительств – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В поликлиники региона поступила современная и безопасная отечественная вакцина «Ультрикс Квадри».
«Грипп – заболевание, опасное тяжёлыми осложнениями, особенно для детей. Единственный надёжный способ защиты – вакцинация. В Подмосковье стартовала прививочная кампания против гриппа для детей. В ближайшее время начнём масштабную кампанию по прививкам для взрослого населения», – отметил Забелин.Чтобы вакцинироваться от гриппа, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Педиатр проведёт осмотр и направит на прививку.
Записаться на приём к врачу можно на портале госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.