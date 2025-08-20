Достижения.рф

В Московской области запустили кампанию по вакцинации детей от гриппа

В Подмосковье стартовала кампания по вакцинации детей против гриппа. Об этом объявил зампред правительств – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.



В поликлиники региона поступила современная и безопасная отечественная вакцина «Ультрикс Квадри».

«Грипп – заболевание, опасное тяжёлыми осложнениями, особенно для детей. Единственный надёжный способ защиты – вакцинация. В Подмосковье стартовала прививочная кампания против гриппа для детей. В ближайшее время начнём масштабную кампанию по прививкам для взрослого населения», – отметил Забелин.
Чтобы вакцинироваться от гриппа, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Педиатр проведёт осмотр и направит на прививку.

Записаться на приём к врачу можно на портале госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.



