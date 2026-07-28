Мошенники начали пугать россиян штрафами за перепланировку

28 июля 2026, 10:57

оригинал Фото: istockphoto.com/Sadi Maria

Новый способ обмана начали использовать интернет-мошенники. О нём жителям Московской области рассказали специалисты регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Злоумышленники рассылают в мессенджерах информацию якобы от Госжилинспекции о завершении проверки жилья и выявленных нарушениях, касающихся незаконной перепланировки и др. При этом указывается фамилия, имя и отчество адресата, а также ссылка, по которой нужно перейти «для ознакомления с материалами дела».





«Затем мошенники запрашивают код из СМС, предлагают оплатить «госпошлину» или «штраф» через фишинговый сайт, ворующий данные, либо предлагают скачать файл, в котором оказывается вирус-шпион», — говорится в сообщении.