Мошенники начали пугать россиян штрафами за перепланировку
Новый способ обмана начали использовать интернет-мошенники. О нём жителям Московской области рассказали специалисты регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Злоумышленники рассылают в мессенджерах информацию якобы от Госжилинспекции о завершении проверки жилья и выявленных нарушениях, касающихся незаконной перепланировки и др. При этом указывается фамилия, имя и отчество адресата, а также ссылка, по которой нужно перейти «для ознакомления с материалами дела».
«Затем мошенники запрашивают код из СМС, предлагают оплатить «госпошлину» или «штраф» через фишинговый сайт, ворующий данные, либо предлагают скачать файл, в котором оказывается вирус-шпион», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что Госжилинспекция не рассылает личные уведомления через мессенджеры, так что переходить по ссылкам или скачивать файлы из таких сообщений не следует. А всю информацию нужно проверять в официальных источниках.