В двух округах Подмосковья нашли старые неразорвавшиеся снаряды
Боеприпасы, пролежавшие в земле более 80 лет, обнаружили в Рузском и Волоколамском округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Об опасных находках в единую службу спасения «Система-112» сообщили очевидцы.
«В Рузском округе боеприпас заметили в лесу у посёлка Бородёнки. Прибывшие взрывотехники определили, что это 105‑миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.А в Волоколамском округе эхом войны оказалась 82‑миллиметровая миномётная мина. Её нашёл в коттеджном посёлке «Ассоль» хозяин одного из участков в ходе благоустройства территории.
Оба снаряда поместили в специальные контейнеры, вывезли на полигоны и уничтожили там, соблюдая технику безопасности.