Телефонные мошенники забрали у семьи из Клина 75 млн рублей
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
18-летний житель Клина отдал телефонным мошенникам все семейные сбережения. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала юноше позвонили якобы из военкомата и велели прийти, а для оформления пропуска — назвать код из СМС. После этого разговор прекратился, но вскоре вновь начались звонки — в этот раз от лжесиловиков. Они рассказали о взломе аккаунта налогоплательщика и использовании персональных данных молодого человека для передачи средств преступнику в розыске.
«Мошенники заявили, что юноша теперь подозревается в финансировании терроризма, и, чтобы оправдаться, нужно задекларировать все имеющиеся в доме деньги и ценности», — говорится в сообщении.В первый день молодой человек отдал курьеру мошенников свыше 43 миллионов рублей, а во второй позволил посыльному злоумышленников войти в квартиру, с помощью кувалды, монтировки и болгарки вскрыть сейф родителей и забрать оттуда ювелирные украшения и деньги. Общая сумма ущерба составила около 75 миллионов рублей.
Полицейские сумели задержать трёх человек, выполняющих функции курьеров мошенников. Они рассказали, что сами стали жертвами таких же преступлений.