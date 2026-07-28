Телефонные мошенники забрали у семьи из Клина 75 млн рублей

28 июля 2026, 09:12

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

18-летний житель Клина отдал телефонным мошенникам все семейные сбережения. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала юноше позвонили якобы из военкомата и велели прийти, а для оформления пропуска — назвать код из СМС. После этого разговор прекратился, но вскоре вновь начались звонки — в этот раз от лжесиловиков. Они рассказали о взломе аккаунта налогоплательщика и использовании персональных данных молодого человека для передачи средств преступнику в розыске.





«Мошенники заявили, что юноша теперь подозревается в финансировании терроризма, и, чтобы оправдаться, нужно задекларировать все имеющиеся в доме деньги и ценности», — говорится в сообщении.