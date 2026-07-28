Мужчина пытался отравить газом бывшую жену
Жительница Петербурга обвинила бывшего мужа в попытке отравления. Об этом информирует 78.ru.
Россиянка продолжала жить в одной квартире с бывшим мужем и тремя детьми после развода. Экс-супруг неоднократно предлагал ей продать свою долю в жилье, но она каждый раз отказывалась. В очередной раз, после ссоры, пока женщина спала, он закрыл все окна, включил газовую конфорку и покинул квартиру, заперев дверь в спальню.
Проснувшись от сильного запаха газа, она вызвала полицию и скорую помощь. В полицейском участке ей стало плохо, и пострадавшую госпитализировали. Местная жительница намерена инициировать уголовное преследование бывшего мужа.
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